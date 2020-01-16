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Защитник Джеймс Таверньер перенес операцию и не поможет Рейнджерс в ближайших матчах.

Тренер Рейнджерс Стивен Джеррард подтвердил, что капитан его команды Джеймс Таверньер выбыл из строя из-за проблемы с аппендиксом — сообщил официальный сайт "медвежат".

"Чтобы всех успокоить и прекратить слухи о том, что Тав выбыл на несколько месяцев, скажу, что все не так страшно, – поведал Джеррард. – У него были проблемы с аппендиксом, которые уже решены. На восстановление понадобится пара недель, может, чуть больше".

Защитник Рейнджерс (отстает от Селтика в Премьер-лиге на 2 очка, но сыграл на игру меньше), точно пропустит матч Кубка Шотландии против Странраера и поединки чемпионата против Сент-Миррен, Хартс и Росс Каунти, но наверняка восстановится к первой встрече 1/16 финала Лиги Европы против Браги.

28-летний воспитанник Лидса выступал за Ньюкасл (10 матчей во всех турнирах, 0 голов), Карлайл (17, 0), Шеффилд Уэнсдей (8, 0), МК Донс (7, 0), Шрюсбери (2, 0), Ротерхэм (31, 5), Уиган (13, 0), Бристоль Сити (13, 3) и Рейнджерс (232, 46).

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