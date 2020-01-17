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Экс-форвард сборной Украины доиграет сезон в Азербайджане.

Нападающий Марко Девич заключил контракт с Сабахом до окончания сезона-2019/20, сообщил официальный сайт азербайджанского клуба.

Марко выступал за Сабах в прошлом сезоне. Он стал автором первого гола в истории клуба в элитном дивизионе чемпионата Азербайджана. Всего на его счету восемь голов в 21 матче за Сабах.

В первой части этого сезона Девич выступал за сербский Вождовац. Также в его карьере были Звездара, Рад, Железник, Волынь, Металлист, Шахтер, Рубин, Аль-Райан и Вадуц. В составе сборной Украины Марко забил семь голов в 35 играх.

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