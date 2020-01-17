Игрок Реала получил солидную награду по итогам минувшего года.
ЭДЕН АЗАР, ФОТО GETTY IMAGES
17 января 2020, 08:48
Эдена Азара признали лучшим бельгийским игроком 2019 года среди тех, которые выступают за пределами страны, сообщает HLN.
Вингер Реала набрал 458 голосов, что позволило ему обойти Кевина де Брюйне с 348 голосами и Ромелу Лукаку с 248.
Данная награда стала для Эдена Азара третьей подряд. Бельгиец в этом сезоне провел 13 матчей в футболке Реала, забив го и отдав четыре ассиста.
Напомним, что бельгиец до сих пор восстанавливается после травмы и планирует вернуться к матчу против Атлетико в феврале.