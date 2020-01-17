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Игрок Реала получил солидную награду по итогам минувшего года.

Эдена Азара признали лучшим бельгийским игроком 2019 года среди тех, которые выступают за пределами страны, сообщает HLN.

Вингер Реала набрал 458 голосов, что позволило ему обойти Кевина де Брюйне с 348 голосами и Ромелу Лукаку с 248.

Данная награда стала для Эдена Азара третьей подряд. Бельгиец в этом сезоне провел 13 матчей в футболке Реала, забив го и отдав четыре ассиста.

Напомним, что бельгиец до сих пор восстанавливается после травмы и планирует вернуться к матчу против Атлетико в феврале.