Испанский специалист выиграл первый трофей в тренерской карьере.
ХАВИ, ФОТО GETTY IMAGES
18 января 2020, 08:27
Аль-Садд во главе с Хави Эрнандесом триумфовал в Кубке Катара, обыграв Аль-Духаиль в финале со счетом 4:0.
Для выигрыша первого титула испанского специалисту потребовалось 20 поединков. Ранее Хави играл за Аль-Садд.
Напомним, что Хави связывали с тренерской работой в родной для него Барселоне, но тот отказался от предложения "сине-гранатовых".
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