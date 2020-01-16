Испания

Легенда Барселоны Хави объяснил свой отказ возглавить Барселону в январе.

Накануне финального матча Кубка Катара против Аль-Духаила, который состоится в пятницу, 17 января, тренер Аль-Садда Хави рассказал, почему не принял предложение стать преемником Эрнесто Вальверде.

"Да, я получил официальное предложение возглавить Барселону от Эрика Абидаля и Оскара Грау, – сказал на предматчевой пресс-конференции Хави. – Но я отказался, потому что я пока не готов к такой работе. Но это не значит, что я не вернусь в Барселону позже. Сейчас же я полностью сосредоточен на Аль-Садде".

Ранее президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу сказал, что однажды Хави станет тренером "блауграна".

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