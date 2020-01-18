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Мексиканский нападающий получит солидный контракт в МЛС.

Лос-Анджелес Гэлакси находится в поисках новой звезды после ухода Златана Ибрагимовича.

Выбор клуба пал на мексиканского нападающего Севильи Хавьера Чичарито Эрнандеса, которому они готовы платить более 6,5 миллионов евро в год, сообщает Mundo Deportivo.

Это означает, что Чичарито будет получать больше, чем платили Ибрагимовичу, а также станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС.

Мексиканский нападающий в этом сезоне сыграл 16 матчей в футболке Севильи, забив четыре гола.

Напомним, что "нервионцы" приобрели форварда Леганеса Эн Незири, а потому могут смело расставаться с Чичарито.