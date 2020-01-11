Северная Америка

Мексиканец раздумывает над переходом в Лос-Анджелес Гэлакси.

Нападающий Хавьер Эрнандес может покинуть Севилью спустя полгода в клубе. Сейчас форвард, более известный как Чичарито, раздумывает над переездом в США, утверждает ESPN Deportes.

В услугах мексиканца заинтересован Лос-Анджелес Гэлакси, который ищет замену Златану Ибрагимовичу, ушедшему свободным агентом в Милан.

Севилья заплатила за Чичарито 7 млн фунтов Вест Хэму прошлым летом, но форвард лишь четырежды выходил в основе в матчах Ла Лиги, записав на свой счет один гол в чемпионате.

Новый сезон в MLS стартует в конце февраля.