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Украинский нападающий остался вне футбола из-за травмы.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук выбыл на два-три месяца из-за повреждения ахиллового сухожилия, сообщает HLN.

Яремчука слишком часто беспокоила травма, а потому было принято решение в воскресенье, 19 января, провести операцию.

Источник утверждает, что главный тренер команды Йесс Торуп ожидает возвращение Яремчука к матчам плей-офф чемпионата Бельгии.

Украинский нападающий в этом сезоне отыграл 30 поединков в футболке Гента, забив 17 голов и сделав 4 ассиста.

Ранее бельгийский клуб определился с ценой, за которую готов отпустить Романа в летнее трансферное окно.

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