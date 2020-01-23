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Полузащитник Динамо, видимо, продолжит выступать в Бразилии.

Сантос объявил официальную заявку команды на чемпионат штата Сан-Паулу (Бразилия), который стартовал несколько дней назад.

Примечательно, что в списке заявленных футболистов оказался полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес, выступающий на правах аренды за Сантос.

Ранее парагвайца связывали с переходом в мексиканскую Америку, но, по всей видимости, Дерлис продолжить карьеру в Бразилии.

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