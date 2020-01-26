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Украинский полузащитник поделился мнением о форме своего одноклубника.

На тренировочном сборе в Турции Мариуполь сыграл вничью в товарищеском матче с Динамо-Брест со счетом 2:2.

В составе брестского клуба на поле вышли сразу три украинца, среди которых Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.

Нойок после завершение матча прокомментировал текущую форму своего соотечественника и одноклубника Хачериди.

"Женя потихоньку входит в свою форму. Он все-таки долго не играл, поэтому ему тяжело, конечно. Как и нам всем. Работаем, чтобы набрать кондиции", – сказал Нойок в интервью программе Футбол NEWS.

Напомним, Евгений Хачериди в конце октября стал игроком Динамо-Брест, однако его контракт начал действовать с 1 января.

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