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Предлагаем вспомнить изменения в футбольных правилах, которые не пришлись большинству по вкусу и вскоре были отменены.

Система VAR, которая в этом сезона начала использоваться на матчах английской Премьер-лиги, вызывает много вопросов, а число недовольных ею растет. Ранее футбольные органы также принимали изменения в правила, которые вызывали свою долю критики и от которых вскоре отказались. Возможно противникам VAR тоже стоит надеяться.

Два очка за домашнюю победу, три очка – за выездную

В 1981 году Английская футбольная лига первой в мире начала начислять три очка за победу, вместо привычных двух. Предполагалось, что это изменение будет поощрять более атакующий подход и получать большую награду за победы.

В 1983 году недавно созданная Национальная лига изменила правила таким образом, что команды получали по два очка за домашнюю победу и по три очка за выездную. Согласно задумке, команды на пути к чемпионскому титулу должны были одерживать больше побед и демонстрировать более привлекательную игру. Однако на деле турнирная таблица больше не отображала реальную силу команд. Так, Бат Сити в сезоне-1984/85 стал бы победителем в трех-очковой системе, но на деле финишировал лишь четвертым.

Эксперимент прекратился перед началом сезоне-86/87, когда недостатки системы стали слишком явными.

Без офсайдов со штрафных ударов

Не испугавшись провала с системой начисления очков, Футбольная конференция решила ввести еще одну инновационную инициативу перед началом сезона-1987/88, которая должна была способствовать более атакующему футболу.

Обеспокоившись количеством голов в дивизионе, – Скарборо выиграл титул в сезоне, хотя забил всего 64 гола в 42 матчах – изменение означало, что игроки не могли оказаться в офсайде после прямого удара со штрафного.

То, что казалось хорошей идеей на бумаге, оказалось хаотическим на практике, а все розыгрыши штрафных сводились к подаче во вратарскую площадку, где собирались большая часть игроков атакующей команды. Все это превратилось в ужасное зрелище, и от нововведения решили отказаться уже через несколько дней.

Серия розыгрышей с 32 метров



Чтобы быть ближе к американской публике, организаторы Североамериканской футбольной лиги представили новую идею перед началом сезоне в 1977 году: каждый матч, завершившийся ничьей в основное время сопровождался экстратаймами.

После 30 минут без голов, игра переходила к своеобразной серии пенальти, в которой игроки стартовали с мячом с 32-метровой отметки и получали 5 секунд, чтобы забить. Вдохновленная серией булитов в НХЛ, система должна была стать более справедливой альтернативой привычной в Европе серии пенальти, на деле все иногда заканчивалось неудачными попытками, а игроки не могли совладать с нервами и не вписывались в промежуток 5 секунд.

Правило исчезло с распадом Североамериканской футбольной лиги 1982 году, но к нему решили вернуться с основанием МЛС в 1996 году, хотя оно снова не прижилось.

Правило предоставления преимущества в 9 метров

В 2000 году в АПЛ рефери получили возможность наказывать защищающиеся команды, передвигая точку пробития штрафного удара на 9 метров вперед в случае несогласия с его решениями и спорами. Правило рассматривалось как эффективный способ бороться с такими выходками, как намеренное выбивание мяча, и уже использовалось в регби.

Изначально нововведение действительно уменьшило количество споров, но вскоре команды АПЛ начали прибегать к хитрости и в случаях, когда им грозили штрафные удары из опасных зон, намеренно начинали спорить, чтобы рефери передвинул мяч ближе к воротам. В таких случаях атакующей команды становилось сложнее перекинуть стенку с близкого расстояния. В итоге ФИФА решила отказаться от этого правила в 1995 году.

Ввод мяча из аута ногами, а не руками

Низшие английские лиги стали площадкой для тестирования еще одно странное нововведение, когда в сезоне-1994/95 в Южной конференции ФИФА решила испытать идею заменить вбрасывания из аута руками на вбивания ногами. После тестирования на юношеском чемпионате мира в 1993 году система рассматривалась как возможность не нарушать естественный ход игры, а игроки могли быстро разыграть мяч, если поднимут руку. Однако это правило имело совершенно противоположный эффект, когда команды рассматривали розыгрыш как нечто вроде штрафного удара, а не как возможность быстро разыграть мяч. Некоторые тренеры крайне резко выступали против этого правила, а тренер Сент-Олбанс Сити Аллан Кокрэм угрожал выгнать из команды любого игрока, который попытается пробить мяч с линии. От правила решили отказаться уже после первого сезона.

Золотой гол



ФИФА внедрила правило "золотого гола" в 1993 году, и оно означало, что игра сразу же прекращалась после первого гола, забитого в экстра-таймах. Футбольная федерация предполагала, что эта инициатива заставит команды больше атаковать, учитывая, что забитый гол позволит им избежать пугающей серии пенальти. Однако оказалось совсем наоборот, а команды подходили к дополнительному времени со всей осторожностью и пониманием, что любая ошибка может оказаться фатальной. Если раньше экстра-таймы были продолжением захватывающей борьбы, которая не завершилась в основное время, то после этого игра заметно замедлялась и игроки практически пешком ходили по полю, а болельщики молились о серии пенальти. От правила отказались в 2002 году.

Серебряный гол

Желая подкорректировать правило "золотого гола", в 2003 году УЕФА представила звучащую менее впечатляюще идею "серебряного гола". Призванное уменьшить вероятность серии пенальти, правило означало, что если команда забивала в первом экстра-тайме, то у ее соперника было время до конца этого тайма, чтобы отыграться. Если же отыграться им не удавалось, что забившая команда становилась победителем.

Представленное в ответ на критику, что правило "золотого гола" создавало нечестный уровень риска и лишало команды желания атаковать, нововведение не заставило команды по другому относиться к экстра-таймам. Изменение повлекло за собой одну из самых больших несправедливостей в истории, когда аутсайдер Греция выбила лучшую команду турнира в лице Чехии в полуфинале Евро-2004. Вскоре от правила отказались.

FourFourTwo, перевод: Сергей Сакара

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