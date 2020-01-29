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Клуб из США усилился 27-летним исландцем.

Футболист шведского Норрчепинга Гудмундур Тораринссон продолжит карьеру в чемпионате США.

27-летний левый защитник, который также может играть в центре полузащиты, подписал контракт с Нью-Йорк Сити.

В последних трех сезонах чемпионата Швеции Тораринссон провел 84 поединка, в которых забил четыре гола и 15 результативных передач.

Стоит отметить, что Гудмундур также выступал за сборную Исландии, за которую провел пять матчей.

Напомним, ранее Нью-Йорк Сити объявил о назначении Ронни Дейла на пост главного тренера команды.

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