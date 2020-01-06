Северная Америка

Норвежец стал во главе американской команды.

Официальный сайт Нью-Йорк Сити сообщил, что новым главным тренером команды стал норвежец Ронни Дейла.

Отмечается, что 44-летний специалист подписал с американским клубом трехлетнее соглашение, но сможет приступить к должности только после получения разрешения на работу в США.

Дейла известен своей работой во главе Селтика с 2014 по 2016 года. С "кельтами" он дважды стал чемпионом Шотландии. С 2016 и до недавнего времени менеджер возглавлял норвежскую Волеренгу.

Ранее сообщалось, что Нью-Йорк Сити может укрепить свои ряды, пригласив в команду вингера Челси Педро.