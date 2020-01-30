Оттава начнет чемпионат с нового сезона.
Владельцы Оттавы, фото КПЛ
30 января 2020, 06:55
Официальный сайт канадской Премьер-лиги сообщает, что в национальном первенстве появился новый профессиональный клуб — Оттава.
Новая команда была основана хозяевами мадридского Атлетико и начнет выступать в Высшей лиге с нового сезона, который стартует летом.
Напомним, ранее в Премьер-лиге Канады выступали семь команд — Пасифик, Кэверли, Эдмонтон, Уондерерс, Валор, Форж, Йорк.
К слову, Оттава будет проводить домашние матчи и стадионе ТД Плейс, который внесен во всемирное наследие ЮНЕСКО.