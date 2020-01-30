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Оттава начнет чемпионат с нового сезона.

Официальный сайт канадской Премьер-лиги сообщает, что в национальном первенстве появился новый профессиональный клуб — Оттава.

Новая команда была основана хозяевами мадридского Атлетико и начнет выступать в Высшей лиге с нового сезона, который стартует летом.

Напомним, ранее в Премьер-лиге Канады выступали семь команд — Пасифик, Кэверли, Эдмонтон, Уондерерс, Валор, Форж, Йорк.

К слову, Оттава будет проводить домашние матчи и стадионе ТД Плейс, который внесен во всемирное наследие ЮНЕСКО.