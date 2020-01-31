Вскоре хорват будет арендован бельгийским грандом.
Марко Пьяца, Getty Images
31 января 2020, 15:16
Вингер Ювентуса Марко Пьяца прибыл на медосмотр в Андерлехт. Об этом информирует HLN.
Сообщается, что 24-летний хорват подпишет арендное соглашение с "королевским клубом" до конца сезона. Также у Андерлехта будет возможность пролонгации аренды еще на один год.
Прошлый сезон Пьяца провел в аренде в Фиорентине, где прекрасно себя зарекомендовал.
Тем не менее, в нынешней кампании левый вингер проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе "старой синьоры" и отыграл всего один матч (15 минут).
Также стоит отметить, что в период с октября по декабрь игрок находился в лазарете из-за проблем с коленом.
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