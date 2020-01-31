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Футболист перебрался из Генка.

Атакующий полузащитник Генка Янис Хаджи стал игроком шотландского Рейнджерса. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Глазго.

Сын легендарного в прошлом игрока, а ныне тренера Георге Хаджи перебрался в новый клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. По окончанию соглашения, Рейнджерс имеет права на полноценную покупку футболиста.

21-летний румын в нынешнем сезоне отыграл 21 матч за Генк, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

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