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Украинский хавбек реализовал момент после розыгрыша штрафного.

Полузащитник Роман Безус попал в основной состав Гента на матч 24-го тура чемпионата Бельгии против Мехелена.

Счет в этом поединке был открыт уже на первой минуте, а автором гола стал именно украинский хавбек. Безус разыграл со своим одноклубником дальний штрафной удар, после чего мяч оказался в сетке ворот.

Стоит отметить, что Роман Безус отличился взятием ворот уже во втором матче подряд. До этого украинец забил Генку.

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