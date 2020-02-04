Украинец продолжит карьеру в белорусском клубе.
Максим Каленчук, ФК Витебск
04 февраля 2020, 10:12
Полузащитник Руха Максим Каленчук перешел в Витебск, сообщает официальный сайт белорусского клуба.
Детали контракт украинского полузащитника с "северянами" остаются неизвестными. В составе нового клуба 30-летний хавбек будет играть под 7-м номером.
Каленчук выступал в составе Руха с 2019 года, перейдя из Львова. В текущем сезоне полузащитник не провел ни одного поединка в футболке "желто-черных".
В минувшем сезоне Витебск финишировал на 13-й строчке в чемпионате Беларуси.
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