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Украинец продолжит карьеру в белорусском клубе.

Полузащитник Руха Максим Каленчук перешел в Витебск, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Детали контракт украинского полузащитника с "северянами" остаются неизвестными. В составе нового клуба 30-летний хавбек будет играть под 7-м номером.

Каленчук выступал в составе Руха с 2019 года, перейдя из Львова. В текущем сезоне полузащитник не провел ни одного поединка в футболке "желто-черных".

В минувшем сезоне Витебск финишировал на 13-й строчке в чемпионате Беларуси.

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