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Российская сборная будет бороться за место на предстоящем мундиале.

ФИФА не подтвердила информацию о запрете сборной России принимать участие в чемпионате мира 2022 года, сообщает ТАСС.

Также эту информацию не подтвердили ни в УЕФА, ни в РУСАДА.

Ранее телеканала beIN Sports заявлял, что WADA уведомило Россию о запрете выступать на ЧМ-2022.

"Нам нечего добавить к заявлению, которое мы делали в декабре. Тогда мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF [Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта] по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол", – сообщили ТАСС представители ФИФА.

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