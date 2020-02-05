WADA уведомило Россию о запрете выступать на ЧМ-2022 — beIN Sports

Официальных комментариев организации пока нет.
WADA
05 февраля 2020, 12:39
Международное антидопинговое агентство (WADA) сообщило России о запрете принимать участие в чемпионате мира 2022 года, сообщает арабское издание beIN Sports со ссылкой на своего репортера.
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в комментарии Sport24 заявил, что ему пока сложно комментировать эти слухи.
В то же время, Ганус предполагает, что речь может идти о том, что России просто нельзя будет выступать под своим флагом на финальном турнире, если она туда пробьется. В отборочном же цикле все будет стандартно.
Ранее о возможном отстранении России о ЧМ-2022 сообщал BBC. На предстоящем чемпионате Европы россияне смогут сыграть без каких-либо ограничений.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.