WADA уведомило Россию о запрете выступать на ЧМ-2022 — beIN Sports

Россия

Официальных комментариев организации пока нет.

Международное антидопинговое агентство (WADA) сообщило России о запрете принимать участие в чемпионате мира 2022 года, сообщает арабское издание beIN Sports со ссылкой на своего репортера.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в комментарии Sport24 заявил, что ему пока сложно комментировать эти слухи.

В то же время, Ганус предполагает, что речь может идти о том, что России просто нельзя будет выступать под своим флагом на финальном турнире, если она туда пробьется. В отборочном же цикле все будет стандартно.