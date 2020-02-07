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Тоголезский нападающий может продолжить карьеру в чемпионате Парагвая.

Президент парагвайской Олимпии Марко Тровато пообещал болельщикам подписать Эммануэля Адебайора, если клуб наберет еще 20 тысяч членов.

"Завтра мы сможем сказать: "Парагвайская Олимпия снова сражается". Если в понедельник мы проснемся с приростом в 20 тысяч членов клуба, Эммануэль Адебайор станет новым игроком Олимпии и будет представлен в следующую среду", — цитирует Тровато Goal.

Адебайор на протяжении карьеры выступал за Метц, Монако, Арсенал, Манчестер Сити, Реал, Тоттенхэм, Кристал Пэлас, Истанбул Башакшехир и Кайсериспор. Сейчас 35-летний форвард пребывает в статусе свободного агента.

Сегодня Олимпия объявила о подписании вингера Динамо Дерлиса Гонсалеса.

Также в составе команды из Асунсьона блистает Роке Санта Крус: в первых трех турах чемпионата он забил уже пять голов.