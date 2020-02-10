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Возможно, украинский вингер "кельтов" Марьян Швед снова получит игровую практику в этом турнире.

Состоялась жеребьевка четвертьфинальных поединков Кубка Шотландии. Селтик, за который выступает украинец Марьян Швед, встретится с Сент-Джонстоном.

Девятого февраля Швед сыграл за Селтик впервые с октября, появившись на поле на 85-й минуте в кубковой игре с Клайдом (3:0).

Четвертьфинальные пары Кубка Шотландии выглядят следующим образом:

Харт оф Мидлотиан – Рейнджерс

Хиберниан – Ивернесс Каледониан Тисл

Сент-Джонстон – Селтик

Сент-Миррен/Мазервелл – Абердин/Килмарнок.

*Полужирным отмечены представители элитного дивизиона.

Матч Сент-Джонстон – Селтик будет сыгран 29 февраля.

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