Возможно, украинский вингер "кельтов" Марьян Швед снова получит игровую практику в этом турнире.
ФК Селтик
10 февраля 2020, 08:20
Состоялась жеребьевка четвертьфинальных поединков Кубка Шотландии. Селтик, за который выступает украинец Марьян Швед, встретится с Сент-Джонстоном.
Девятого февраля Швед сыграл за Селтик впервые с октября, появившись на поле на 85-й минуте в кубковой игре с Клайдом (3:0).
Четвертьфинальные пары Кубка Шотландии выглядят следующим образом:
Харт оф Мидлотиан – Рейнджерс
Хиберниан – Ивернесс Каледониан Тисл
Сент-Джонстон – Селтик
Сент-Миррен/Мазервелл – Абердин/Килмарнок.
*Полужирным отмечены представители элитного дивизиона.
Матч Сент-Джонстон – Селтик будет сыгран 29 февраля.
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