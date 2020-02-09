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Марьян Швед впервые с октября вышел на поле в официальном матче Селтика.

Украинский вингер Селтика Марьян Швед принял участие в выездном матче 1/8 финала Кубка Шотландии против Клайда.

Марьян появился на поле вместо Эльюнусси на 85-й минуте при счете 0:2 и уже в его присутствии "кельты" довели счет до крупного — 0:3.

В нынешнем сезона Швед принял участие лишь в трех матчах в составе Селтика: в квалификации Лиги чемпионов против Нымме Калью (вышел на замену на 80-й минуте и поразил ворота эстонцев на 90+3-й), в Премьер-лиге против Росс Каунти (вышел на замену на 75-й минуте), и вот теперь отметился в Кубка Шотландии.

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