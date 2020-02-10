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Бывший игрок Барселоны продолжит карьеру в Славене Белупо.

Жеффрен Суарес на правах свободного агента перебрался в Славен Белупо, сообщает официальный сайт хорватского клуба.

Испанский полузащитник подписал контракт сроком на 1,5 года. Славен выступает в высшем дивизионе Хорватии и занимает седьмое место.

Жеффрен начинал карьеру в Барселоне, за которую провел 34 поединка во всех турнирах, забив три гола и сделав три ассиста.

Напомним, что Дани Ольмо, другой воспитанник Барселоны, перебрался в РБ Лейпциг из чемпионата Хорватии.