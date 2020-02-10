Бывший игрок Барселоны продолжит карьеру в Славене Белупо.
ЖЕФФРЕН СУАРЕС, ФОТО СЛАВЕН БЕЛУПО
10 февраля 2020, 22:36
Жеффрен Суарес на правах свободного агента перебрался в Славен Белупо, сообщает официальный сайт хорватского клуба.
Испанский полузащитник подписал контракт сроком на 1,5 года. Славен выступает в высшем дивизионе Хорватии и занимает седьмое место.
Жеффрен начинал карьеру в Барселоне, за которую провел 34 поединка во всех турнирах, забив три гола и сделав три ассиста.
Напомним, что Дани Ольмо, другой воспитанник Барселоны, перебрался в РБ Лейпциг из чемпионата Хорватии.