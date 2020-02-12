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Жеребьевка этой стадии состоится в Ньоне в пятницу, 14 февраля.

В борьбе за победу в Юношеской лиге УЕФА осталось 16 команд. Среди них не нашлось места для киевского Динамо, которое проиграло по пенальти Динамо загребскому (0:0, 3:4) и вылетело из турнира.

Единственным ограничением при жеребьевке будет то, что команды из одной группы не могут попасть друг на друга. По никаким другим принципам соперники разводиться не будут.

Среди 16 команд половина – победители групп Юношеской лиги УЕФА и еще половина – победители плей-офф.

Победители групп: Аякс, Аталанта, Бавария, Бенфика, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Реал Мадрид.

Победители плей-офф: Атлетико, Црвена Звезда, Дерби Каунти, Динамо Загреб, Лион, Мидтьюлланд, Ренн, Зальцбург.

Друг на друга не могут попасть:

- Бавария и Црвена Звезда

- Аталанта и Динамо З

- Ювентус и Атлетико

- Ливерпуль и Зальцбург

- Бенфика и Лион.

Мадридский Реал является единственной командой, которая все семь розыгрышей турнира доходила как минимум до 1/8 финала. Шестой раз на этой стадии сыграет Атлетико, а вот Барселона, до того бывшая бессменной гостьей 1/8, уже вылетела.

Также стоит отметить, что ни один из прошлогодних полуфиналистов – Порту, Челси, Барселона и Хоффенхайм – не дошел до 1/8 финала в этом сезоне.