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Руководство клуба контактировало с отцом футболиста.

По информации Goal.com, представитель МЛС Лос-Анджелес Гэлакси желает подписать контракт с Лионелем Месси.

Калифорнийский клуб после ухода Златана Ибрагимовича намерен заполнить ячейку звезды аргентинским форвардом. Американцы намерены воспользоваться конфликтной ситуацией аргентинца с руководством "сине-гранатовых" и предложить ему комфортные условия пребывания в своем клубе.

Источник сообщает, что ЛА Гэлакси уже связывалось с отцом Месси для консультации по возможному переезду игрока в МЛС.

Напомним, у Лионеля Месси произошел конфликт со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем, который приобрел общественный резонанс. Конфликтом Месси также намерен был воспользоваться Манчестер Сити.

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