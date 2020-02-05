Англия

"Горожане" рассчитывают, что будут приоритетным вариантом для аргентинца.

Эрик Абидаль, спортивный директор Барселоны, ранее объяснил увольнение Эрнесто Вальверде тем, что многие игроки были недовольны тренером.

Тем не менее, Лионель Месси не промолчал и попросил назвать имена тех футболистов, о которых говорил француз, обвиняя того во лжи.

Теперь у "сине-гранатовых" конфликт внутри клуба, который может закончиться увольнением Эрика Абидаля.

Манчестер Сити же надеется воспользоваться нестабильной ситуацией и верит, что аргентинец выберет их команду, если соберется уйти из Барселоны, сообщает Manchester Evening News.

Если трансфер состоится, то Месси воссоединится с Пепом Гвардиолой, вместе с которым работал в Барселоне.

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