Грузинский Сабуртало арендовал полузащитника Днепра-1

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Александр Беляев проведет два года в стане серебряного призера чемпионата Грузии.

UПолузащитник Александр Беляев стал игроком грузинского Сабуртало. Об этом сообщает официальный сайт тбилисского клуба.

Игрок перебрался к серебряным призерам чемпионата Грузии на правах аренды из Днепра-1. Срок соглашения рассчитан на 2 года.

Футболист некоторое время находился на просмотре в первой команде Сабуртало и смог доказать свою профпригодность.

В текущем сезоне Беляев провел один матч за днепрян в текущем сезоне. Также хавбек отыграл 15 матчей в чемпионате U-21, отметившись 2 голами.