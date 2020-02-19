Грузинский Сабуртало арендовал полузащитника Днепра-1

Александр Беляев проведет два года в стане серебряного призера чемпионата Грузии.
Александр Беляев (на фото справа), фото: ФК Сабуртало
19 февраля 2020, 12:34
UПолузащитник Александр Беляев стал игроком грузинского Сабуртало. Об этом сообщает официальный сайт тбилисского клуба.
Игрок перебрался к серебряным призерам чемпионата Грузии на правах аренды из Днепра-1. Срок соглашения рассчитан на 2 года.
Футболист некоторое время находился на просмотре в первой команде Сабуртало и смог доказать свою профпригодность.
В текущем сезоне Беляев провел один матч за днепрян в текущем сезоне. Также хавбек отыграл 15 матчей в чемпионате U-21, отметившись 2 голами.
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