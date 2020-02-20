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Бразильский футболист настроен на победу в турнире.

Защитник Арсенала Давид Луис, накануне матча 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса, заявил, что его команда способна выиграть турнир.

"Я думаю, у нас есть достаточно качества для победы в Лиге Европы, но необходимо действовать шаг за шагом".

"Это непросто, так как у Олимпиакоса отличная команда, они здорово выступили против Тоттенхэма в Лиге чемпионов, они здорово играли против Баварии".

"Это путь, на котором я был много раз, и это всегда трудно, поэтому мы должны продолжать двигаться правильно, скромно подходить к задачам и улучшать игру", — цитирует Луиса Goal.

Ранее свое мнение об Олимпиакосе высказал главный тренер "канониров" Микель Артета.