Петряк — о своем хет-трике: Фантастический вечер

Полузащитник Фехервара Иван Петряк — о матче против Залаэгерсега (4:1).
Иван Петряк, ФК Фехервар
23 февраля 2020, 00:24
Фехервар обыграл Залаэгерсег в 22-м туре чемпионата Венгрии благодаря хет-трику Ивана Петряка.
"Мы сознательно пытались оказать давление на нашего соперника, когда появлялась возможность".
"Это был фантастический вечер. Я очень рад отличиться хет-триком, никогда прежде мне не удавалось забить три мяча за одну игру".
"Самая большая радость заключается в том, что фанаты продолжали нам давать возможность праздновать вместе. Хочется продолжать в том же духе", — приводит слова Ивана Петряка официальный сайт Фехервара.
В 22 матчах чемпионата Венгрии на счету Петряка пять голов в этом розыгрыше.
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