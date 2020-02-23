Петряк — о своем хет-трике: Фантастический вечер

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Полузащитник Фехервара Иван Петряк — о матче против Залаэгерсега (4:1).

Фехервар обыграл Залаэгерсег в 22-м туре чемпионата Венгрии благодаря хет-трику Ивана Петряка.

"Мы сознательно пытались оказать давление на нашего соперника, когда появлялась возможность".

"Это был фантастический вечер. Я очень рад отличиться хет-триком, никогда прежде мне не удавалось забить три мяча за одну игру".

"Самая большая радость заключается в том, что фанаты продолжали нам давать возможность праздновать вместе. Хочется продолжать в том же духе", — приводит слова Ивана Петряка официальный сайт Фехервара.

В 22 матчах чемпионата Венгрии на счету Петряка пять голов в этом розыгрыше.