Другое

Для японского клуба это дополнительная мера предосторожности в борьбе с коронавирусом.

Виссел Кобе, за который выступает Андрес Иньеста, официально запретил своим болельщикам петь, скандировать и размахивать флагами в первом матче сезона чемпионата Японии против Йокогамы. Это сделано, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Кроме того, клуб попросил остаться дома болельщиков, у которых есть синдромы простуды или гриппа. Здоровые же должны надеть маски и помыть руки после прохождения на стадион.

Недавно из-за коронавируса были перенесены стартовые матчи чемпионата Южной Кореи. Кроме того, перенесены как минимум три сегодняшних матча Серии А: Интер – Сампдория, Верона – Кальяри и Аталанта – Сассуоло. Предположительно, не состоится сегодня и игра Торино — Парма, но официального подтверждения пока нет.

Китай, где началась вспышка коронавируса, проведет ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022 против Мальдивских островов и Гуама в Таиланде.