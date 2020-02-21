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Новая дата начала соревнования пока неизвестна.

Руководство K-Лиги и представители 12 клубов провели встречу, в результате которой приняли решение перенести старт чемпионата Южной Кореи, сообщает The Independent.

Причиной стала вспышка коронавируса на юго-востоке страны: в пятницу было зарегистрировано 52 новых случая, что довело общее количество заболеваний в Южной Корее до 156.

Большинство из этих случаев произошли в Тэгу, четвертом по населению городе страны. Местный клуб должен был сыграть с Канвоном 29 февраля, а Пхохан Стилерс – встретиться с Пусан Ай Парк первого марта. Матчи будут проведены позже в марте или июне.

Коронавирус Covid-19 был обнаружен этой зимой в Ухане. От него в Китае погибли более 2200 человек.

Впрочем, даже коронавирус не помешал защитнику Севильи Даниэлю Карриссу перейти в Ухань Залл. Отметим, что пока что команда не будет базироваться в Ухане.