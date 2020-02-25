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Экс-игрок киевского Динамо успешно начал выступления в перагвайском первенстве.

Бывший полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес перебрался в Олимпию на постоянной основе в феврале этого года, где демонстрирует успешные выступления в рамках чемпионата Парагвая.

В поединке против Серро Портеньо, который завершился вничью (1:1), Дерлис стал автором единственного гола своей команды. Отметим, что данное взятие ворот стало вторым для парагвайца в двух матчах за Олимпию.

Дерлис Гонсалес находился на контракте у Динамо с 2015 по 2020 год. За это время футболист провел в футболке "бело-синих" 85 голов во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

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