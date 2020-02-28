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Официально сумма трансфера не разглашается согласно договоренности между клубами.

Венгерский защитник Динамо Тамаш Кадар перебрался в китайский Шаньдун Лунэн. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила три миллиона евро.

Кадар будет выступать за Шаньдун Лунэн под четвертым номером.

Тамаш перебрался в Динамо в феврале 2017 года из познаньского Леха за 2,5 млн евро.

В нынешнем сезоне венгр сыграл в 20 матчах за киевлян во всех турнирах, отметившись одним ассистом.