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Оба украинца отыграли весь матч.

В рамках 28-го тура Лиги Жупиле Серкль Брюгге принимал Гент. Хоззяева добыли минимальную победу благодаря голу на первой минуте.

В составе Гента весь матч отыграли два украинца. Роман Безус вышел на позиции центрального полузащитника, Игорь Пластун весь матч отыграл в центре защиты. В составе хозяев на 84-й минуте в игру вступил родной брат Эдена и Торгана Азаров — Килиан.

Другой украинец Гента Роман Яремчук продолжает восстанавливаться после травмы.

Таким образом, Гент отпустил Брюгге Эдуарда Соболя на восьмиочковый гандикап в чемпионате. "Буйволы" занимают вторую строчку за 12 туров до конца.

Серкль Брюгге — Гент 1:0

Гол: Хоггас, 1.

Серкль Брюгге: Мозер — Бьянконе, Дабилья, Хациисаяс, Велковски — Хоггас (Донса, 63), Кулибали, Омоло, Хотич (Сомерс, 63) — Де Белдер, Эппель (К. Азар, 84).

Гент: Камински — Кастро-Монтес, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Мохаммади — Кумс, Овусу (Деягере, 74), Безус, Чакветадзе (Квилитая, 60) — Депуатр (Ньянгбо, 74), Дэвид.

Предупреждение: Бьянконе, Мозер — Пластун.

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