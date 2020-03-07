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Игорь Пластун и Роман Безус не помогли своей команде избежать поражения в матче чемпионата Бельгии.

Полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун попали в стартовый состав Гента на матч 29-го тура чемпионата Бельгии против Шарлеруа.

Обе команды ведут борьбу за высшие места в турнирной таблице, однако в этом поединке Гент оказался слабее и потерпел разгромное поражение со счетом 1:4.

Что касается игры украинцев, то Пластун на 43-й минуте встречи сфолил в своей штрафной, после чего игрок Шарлеруа успешно реализовал пенальти.

Роман Безус, в свою очередь, помог своей команде забить гол престижа, отдав на 59-й минуте результативную передачу на Ньянгбо. Для украинского хавбека этот ассист стал третьим в последних пяти играх.

Гент — Шарлеруа 1:4

Голы: Ньянгбо, 59 — Николсон, 38, Илаймахаритра (пен.), 44, Мамаду, 57, Резаи (пен.), 89

Напомним, ранее Андрей Шевченко вызвал Игоря Пластуна в сборную Украины на товарищеские поединки против Франции и Польши, а Роман Безус остался вне заявки.