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Милевский и Нойок вышли в основном составе брестского клуба.

В рамках 1/4 финала Кубка Беларуси брестское Динамо и минская Ислочь сошлись в ответном противостоянии, победитель которого должен был получить последнюю путевку в полуфинал турнира.

Первый поединок этих коллективов завершился в нулевую ничью. В ответном матче команды сыграли с таким же счетом, поэтому встреча перешла в овертаймы, а после и в серию пенальти.

Динамо оказалось более удачливее и вышло в полуфинал Кубка Беларуси. Стоит отметить, что украинцы Артем Милевский и Александр Нойок, выступающий за брестский клуб, вышли в стартовом составе на этот матч.

Динамо Брест: Игнатович, Кики, Быков, Милевский, Витус, Нойок, Веретило (К), Павловец, Лаптев, Гордейчук, Савицкий.

Запасные: Павлюченко, Печенин, Кривец, Шевченко, Милошевский, Юзепчук, Бакай.

Ислочь: Хаткевич, Янушкевич, Януш, Комаровский (К), Карпович, Годфри Стефен, С.Концевой, Макась, Рыбак, Патоцкий, Янсане.

Запасные: Василючек, Папуш, Цвейба, Глинский, Краснов, Лисовский, Кузьменок.

Предупреждения: Милевский, Савицкий, Веретило, Витус - Комаровский, Карпович, Янсане

Удаления: Савицкий, Веретило — Комаровский, Карпович

Напомним, что в полуфинале Кубка Беларуси также сыграет солигорский Шахтер, главным тренером которого является Юрий Вернидуб, БАТЭ Борисов и Славия Мозырь.

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