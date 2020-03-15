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Экс-игрок Арсенала и Барселоны Александр Глеб решил повесить бутсы на гвоздь.

Легенда футбола Беларуси Александр Глеб решил поставить точку в своей карьере игрока — сообщил Прессбол.

"Я долго об этом думал, советовался с семьей, друзьями, – цитирует Глеба-старшего главное спортивное издание Беларуси. – Все-таки возраст уже... Вроде и могу еще играть и приносить пользу, но у меня теперь двое маленьких детей, а из-за моих постоянных сборов они теряют время, которое могут провести с отцом. В итоге я решил завершить карьеру. В крайнем случае, потом смогу возобновить".

38-летний Глеб, отыгравший 80 матчей за национальную сборную Беларуси (6 голов), выступал за минское Динамо, БАТЭ, Штутгарт, Арсенал, Барселону, Бирмингем, Вольфсбург, Коньяспор, Генчлербирлиги и другие команды. Последним клубом Александра стал Ислочь.

В его послужном списке победы в Лиге чемпионов, чемпионате Испании и Беларуси, Кубке Испании и Кубке Интертото.

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