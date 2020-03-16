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Football.ua анализирует, как может завершится сезон в европейских чемпионатах по состоянию на сегодняшний день.

Авторитетное испанское издание AS опубликовало информацию о том, что УЕФА может зафиксировать текущие результаты во всех европейских чемпионатах, если текущий сезон уже невозможно будет возобновить. Чемпионами стран станут те клубы, которые на данный момент находятся на первом месте в турнирной таблице. По такому же принципу будут распределены путевки в еврокубки. Нет поводов сомневаться, что такой сценарий может стать реальностью. Это будет сурово, но логично.

Football.ua проанализировал текущее положение дел в ведущих европейских чемпионатах. Вашему вниманию список потенциальных чемпионов топ-20 европейских чемпионатов, если УЕФА примет решение, которое декларирует испанский таблоид.

Возможные чемпионы своих стран-2019/20:

Испания - Барселона (отрыв от второго места — 2 очка)

Англия - Ливерпуль (отрыв от второго места — 25 очков)

Италия - Ювентус (отрыв от второго места — 1 очко)

Германия - Бавария (отрыв от второго места — 4 очка)

Франция - ПСЖ (отрыв от второго места — 12 очков)

Россия - Зенит (отрыв от второго места — 9 очков)

Португалия - Порту (отрыв от второго места — 1 очко)

Бельгия - Брюгге (отрыв от второго места — 15 очков)

Украина - Шахтер (отрыв от второго места — 13 очков)

Турция - Трабзонспор (одинаковое количество очков с Истанбул Башакшехир. Трабзонспор имеет лучшую статистику в очных матчах)

Нидерланды - Аякс (одинаковое количество очков с АЗ Алкмаар. Аякс имеет лучшую разницу голов)

Австрия - ЛАСК Линц (отрыв от второго места — 3 очка)

Чехия - Славия Прага (отрыв от второго места — 8 очков)

Греция - Олимпиакос (отрыв от второго места — 14 очков)

Хорватия - Динамо Загреб (отрыв от второго места — 18 очков)

Дания - Мидтьюланн (отрыв от второго места — 12 очков)

Швейцария - Санкт-Галлен (одинаковое количество очков с Янг Бойз. Санкт-Галлен имеет лучшую статистику в очных матчах)

Кипр - Омония (одинаковое количество очков с Анортосисом. Омония имеет лучшую статистику в очных матчах )

Сербия - Црвена Звезда (отрыв от второго места — 11 очков)

Шотландия - Селтик (отрыв от второго места — 13 очков).

Также вашему вниманию таблица с командами, которые точно сыграют в групповых турнирах еврокубков в следующем сезоне, в случае, если "теория AS" сработает. Данную таблицу мы сформировали с учетом бана Манчестер Сити, который может просто напросто не успеть обжаловать в Лозанне свое исключение из Лиги чемпионов.

Ассоциация Точно сыграют в группе Лиги чемпионов Либо Лига чемпионов, либо Лига Европы Точно сыграют в группе Лиги Европы Испания Барселона, Реал М, Севилья, Реал Сосьедад - Хетафе, Атлетико М Англия Ливерпуль, Лестер, Челси, МЮ - Вулверхэмптон, Шеффилд Юнайтед Италия Ювентус, Лацио, Интер, Аталанта - Рома, Наполи Германия Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Боруссия М - Байер, Шальке Франция ПСЖ, Марсель Ренн Лилль, Реймс Россия Зенит, Локомотив Краснодар Ростов Португалия Порту Бенфика Брага Бельгия Брюгге Гент Шарлеруа Украина Шахтер Заря Динамо Турция Трабзонспор - Галатасарай Нидерланды - Аякс Фейеноорд Австрия - ЛАСК Линц Рапид Вена

Более спорным вопросом является система вылетов. У нас на сайте вышел материал о всех возможных сценариях, которые могут произойти в чемпионате Англии. Британский спортивный таблоид Sky Sports утверждает, что, скорее всего, из Премьер-лиги никто не вылетит, однако из Чемпионшипа подымутся первые две команды и следующий сезон АПЛ будет сыгран с 22 участниками. Пока это все в стадии размышлений. Однако, в большинстве других лиг все может быть достаточно просто: кто в зоне вылета, тот и вылетает.

Разберем, кто по такой схеме может "готовиться" к понижению в классе в топ-5 чемпионатах:

Испания - Мальорка, Леганес, Эспаньол

Англия — Борнмут, Астон Вилла, Норвич

Италия - Лечче, СПАЛ, Брешия

Германия - Вердер, Падерборн (16-е место Бундеслиги (в данном случае Фортуна) по регламенту играет плей-офф с третьей командой Второй Бундеслиги. Однако, предположить как может сложиться судьба данного плей-офф — сложно)

Франция - Амьен, Тулуза (Во Франции ситуация с плей-офф за выживание — подобна как и в Германии. Подобное Фортуне место во французской Лиге 1 занимает Ним).

Лучшими бомбардирами в топ-12 чемпионатах могут стать: