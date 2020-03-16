Football.ua анализирует, как может завершится сезон в европейских чемпионатах по состоянию на сегодняшний день.
photo dreamteamfc
16 марта 2020, 20:36
Авторитетное испанское издание AS опубликовало информацию о том, что УЕФА может зафиксировать текущие результаты во всех европейских чемпионатах, если текущий сезон уже невозможно будет возобновить. Чемпионами стран станут те клубы, которые на данный момент находятся на первом месте в турнирной таблице. По такому же принципу будут распределены путевки в еврокубки. Нет поводов сомневаться, что такой сценарий может стать реальностью. Это будет сурово, но логично.
Football.ua проанализировал текущее положение дел в ведущих европейских чемпионатах. Вашему вниманию список потенциальных чемпионов топ-20 европейских чемпионатов, если УЕФА примет решение, которое декларирует испанский таблоид.
Возможные чемпионы своих стран-2019/20:
Испания - Барселона (отрыв от второго места — 2 очка)
Англия - Ливерпуль (отрыв от второго места — 25 очков)
Италия - Ювентус (отрыв от второго места — 1 очко)
Германия - Бавария (отрыв от второго места — 4 очка)
Франция - ПСЖ (отрыв от второго места — 12 очков)
Россия - Зенит (отрыв от второго места — 9 очков)
Португалия - Порту (отрыв от второго места — 1 очко)
Бельгия - Брюгге (отрыв от второго места — 15 очков)
Украина - Шахтер (отрыв от второго места — 13 очков)
Турция - Трабзонспор (одинаковое количество очков с Истанбул Башакшехир. Трабзонспор имеет лучшую статистику в очных матчах)
Нидерланды - Аякс (одинаковое количество очков с АЗ Алкмаар. Аякс имеет лучшую разницу голов)
Австрия - ЛАСК Линц (отрыв от второго места — 3 очка)
Чехия - Славия Прага (отрыв от второго места — 8 очков)
Греция - Олимпиакос (отрыв от второго места — 14 очков)
Хорватия - Динамо Загреб (отрыв от второго места — 18 очков)
Дания - Мидтьюланн (отрыв от второго места — 12 очков)
Швейцария - Санкт-Галлен (одинаковое количество очков с Янг Бойз. Санкт-Галлен имеет лучшую статистику в очных матчах)
Кипр - Омония (одинаковое количество очков с Анортосисом. Омония имеет лучшую статистику в очных матчах)
Сербия - Црвена Звезда (отрыв от второго места — 11 очков)
Шотландия - Селтик (отрыв от второго места — 13 очков).
Также вашему вниманию таблица с командами, которые точно сыграют в групповых турнирах еврокубков в следующем сезоне, в случае, если "теория AS" сработает. Данную таблицу мы сформировали с учетом бана Манчестер Сити, который может просто напросто не успеть обжаловать в Лозанне свое исключение из Лиги чемпионов.
|Ассоциация
|Точно сыграют в группе Лиги чемпионов
|Либо Лига чемпионов, либо Лига Европы
|Точно сыграют в группе Лиги Европы
|Испания
|Барселона, Реал М, Севилья, Реал Сосьедад
|-
|Хетафе, Атлетико М
|Англия
|Ливерпуль, Лестер, Челси, МЮ
|-
|Вулверхэмптон, Шеффилд Юнайтед
|Италия
|Ювентус, Лацио, Интер, Аталанта
|-
|Рома, Наполи
|Германия
|Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Боруссия М
|-
|Байер, Шальке
|Франция
|ПСЖ, Марсель
|Ренн
|Лилль, Реймс
|Россия
|Зенит, Локомотив
|Краснодар
|Ростов
|Португалия
|Порту
|Бенфика
|Брага
|Бельгия
|Брюгге
|Гент
|Шарлеруа
|Украина
|Шахтер
|Заря
|Динамо
|Турция
|Трабзонспор
|-
|Галатасарай
|Нидерланды
|-
|Аякс
|Фейеноорд
|Австрия
|-
|ЛАСК Линц
|Рапид Вена
Более спорным вопросом является система вылетов. У нас на сайте вышел материал о всех возможных сценариях, которые могут произойти в чемпионате Англии. Британский спортивный таблоид Sky Sports утверждает, что, скорее всего, из Премьер-лиги никто не вылетит, однако из Чемпионшипа подымутся первые две команды и следующий сезон АПЛ будет сыгран с 22 участниками. Пока это все в стадии размышлений. Однако, в большинстве других лиг все может быть достаточно просто: кто в зоне вылета, тот и вылетает.
Разберем, кто по такой схеме может "готовиться" к понижению в классе в топ-5 чемпионатах:
Испания - Мальорка, Леганес, Эспаньол
Англия — Борнмут, Астон Вилла, Норвич
Италия - Лечче, СПАЛ, Брешия
Германия - Вердер, Падерборн (16-е место Бундеслиги (в данном случае Фортуна) по регламенту играет плей-офф с третьей командой Второй Бундеслиги. Однако, предположить как может сложиться судьба данного плей-офф — сложно)
Франция - Амьен, Тулуза (Во Франции ситуация с плей-офф за выживание — подобна как и в Германии. Подобное Фортуне место во французской Лиге 1 занимает Ним).
Лучшими бомбардирами в топ-12 чемпионатах могут стать:
Испания - Лионель Месси (Барселона), отрыв от второго места — 5 голов
Англия - Джейми Варди (Лестер), отрыв от второго места - 2 гола
Италия - Чиро Иммобиле (Лацио), отрыв от второго места - 6 голов
Германия - Роберт Левандовски (Бавария), отрыв от второго места - 4 гола
Франция - Килиан Мбаппе (ПСЖ), забил также 20 голов, как и Виссам Бен-Йеддер (Монако), но сыграл на шесть игр меньше
Россия - Артем Дзюба (Зенит), отрыв от второго места - 2 гола
Португалия - Карлос Винисиус (Бенфика), отрыв от второго места - 1 гол
Бельгия - Джонатан Дэвид (Гент), забил также 18 голов, как и Дьмерси Мбокани (Антверпен), но сыграл на одну игру меньше
Украина - Жуниор Мораес (Шахтер), отрыв от второго места - 4 гола
Турция - Александер Серлот (Трабзонспор), отрыв от второго места - 3 гола
Нидерланды - Стивен Бергхюйс (Фейеноорд), забил также 15 голов, как и Сайрел Дессерс (Хераклес), но сыграл на две игры меньше
Австрия - Шон Вейсманн (Вольфсберг), отрыв от второго места - 5 голов