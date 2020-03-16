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Собрание, которое состоится 17 марта, даст ответы на многие актуальные вопросы.

Во вторник, 17 марта, на собрании УЕФА будет обсуждать организационные моменты проведения европейских чемпионатов.

В частности, в приоритете то, как будет определяться чемпион страны, если сезон так и не будет возобновлен.

По информации AS, УЕФА склоняется к тому, чтобы сделать чемпионами тех, кто сейчас лидирует в турнирной таблице. По такому же принципу могут определиться участники еврокубковых турниров.

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В тоже время УЕФА не будет вмешиваться в вопросы понижения или повышения в классе в местных лигах.

Отмечается, что вышеупомянутые меры могут не сработать, если состоится перенос чемпионата Евро-2020 на следующий год. Тогда должно появиться время для завершения национальных первенств.

Ранее Football.ua анализировал на примере английской Премьер-лиги: что будет с командами, если сезон так и не будет возобновлен. Также сообщалось, что Ливерпуль признают чемпионом, если сезон в АПЛ не будет доигран.

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