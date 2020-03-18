Другое

Евгений Музыка — о том, как скажется на всех сторонах решение перенести чемпионат Европы на следующий год.

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о превращении Евро-2020 в Евро-2021. Сложно оспорить резонность такого решения, учитывая полную неизвестность того, когда отступит угроза коронавируса. Даже если УЕФА проявила бы полное пренебрежение к интересам национальных соревнований, турнир мог бы не состояться из-за CoVid-19 и организации пришлось бы бороться с последствиями в гораздо более экстренном порядке.

Давайте же рассмотрим, какие последствия будет иметь принятое решение про перенос.

Для УЕФА

Отбор на чемпионат мира-2022

В 2021 году должен пройти групповой этапа отборочного турнира на ЧМ-2022. Третий и четвертый его туры запланированы на 4-8 июня, а уже 11 июня должен стартовая чемпионат Европы. Два важнейших поединка перед самым стартом Евро выглядят слишком серьезным испытанием. Скорее всего, даты отбора будут смещены.

Финальный турнир Лиги наций-2020/21

Мало отборочных матчей – так еще и финал Лиги наций в следующем году планировалось провести в июне. Учитывая, что четыре топовых европейских сборных, победители групп в Дивизионе А должны были сыграть финальный турнир Лиги наций в то время, пока другие рубятся в отборе, можно предположить, что даты турнира перенесут вместе с датами квалификации на ЧМ-2022.

Необходимость заключить массу новых контрактов

Чемпионат Европы должен был состояться в 12 разных городах и странах, а это значит во много раз большее количество встреч и контрактов, необходимых для его проведения. Теперь же УЕФА нужно договориться об утверждении новых сроков турнира в этих соглашениях. Организация оценивает убытки от переноса в 400 млн евро, но не будем забывать, что они были бы еще выше, если бы чемпионат не состоялся вообще.

Для ФИФА

Клубный чемпионат мира-2021

С 17 июня по 4 июля 2021 года ФИФА планировала провести в Китае клубный чемпионат мира среди 24 клубов из шести континентальных конфедераций. Однако ввиду проведения в эти даты чемпионатов Европы и Южной Америки, КЧМ придется подвинуться. Вариантов пока что три – позже в 2021 году, либо же в 2022 или 2023.

Для клубов

Надежда на отсутствие юридического хаоса

Перенос Евро-2020 дает возможность полноценно доиграть нынешний сезон – при условии, что вирус отступит достаточно быстро. Это крайне важно с юридической точки зрения: только представьте, сколько нашлось бы недовольных, если бы вопросы чемпионства / участия в еврокубках / вылета принимались волевыми решениями национальных ассоциаций.

Существовали также предложения, по которым никто не вылетал бы из элиты, а в классе повышались две команды вместо трех – но и тут могли бы быть недовольными те, кто из-за этого не вышел в элиту. Представляете, сколько исков завалили бы CAS?

Краткосрочные продления контрактов с игроками

УЕФА планирует закончить клубный сезон до 30 июня – и если это удастся сделать, то данный вопрос отпадает. Но что, если пандемия затянется, и нужно будет играть в июле, чтобы завершить сезон? Как быть с теми футболистами, контракт которых заканчивается ровно 30 июня? Возможно, выходом в данной ситуации стало бы автоматическое продление контрактов до конца сезона с сохранением текущей зарплаты.

Для игроков

Серьезно травмированные футболисты смогут сыграть

Если не получат новую травму, конечно. Джо Аллен (Уэльс), Мемфис Депай (Нидерланды), Мерих Демираль (Турция), Усман Дембеле (Франция), Николо Дзаньоло (Италия) – это все игроки, которые пропустили бы чемпионат Европы из-за серьезных травм. Кроме того, целый ряд футболистов был под вопросом – Харри Кейн и Маркус Рашфорд (Англия), Никлас Зюле и Лерой Сане (Германия), Поль Погба (Франция) – и это лишь малая толика. Все они смогут сыграть на чемпионате Европы в 2021 году, если вернутся на свой привычный уровень.

Формально сможет сыграть на Евро и Артем Беседин, у которого в декабре этого года должна закончиться дисквалификация за допинг. Заслужит ли он вызов в сборную Украины своей игрой – другой вопрос.

Игроки, которые только стучатся в сборные, сумеют проявить себя

Богдан Михайличенко, Назарий Русин, Александр Зубков, Игорь Харатин, Богдан Леднев, Владлен Юрченко, Александр Филиппов, Владислав Супряга, Дмитрий Иванисеня – все это игроки, которые могут в ближайшее время могут закрепиться в сборной Украины. Среди них всех вызов на планировавшиеся в марте товарищеские игры получили только Харатин и Зубков. Скорее всего, остальные бы на Евро не поехали. Теперь у них есть дополнительный год, чтобы убедить тренерский штаб Андрея Шевченко.

Для болельщиков

Замена авиабилетов и бронирований жилья

С билетами на футбол все хорошо – они будут действовать и в следующем году, особых проблем здесь нет. Сложнее будет договориться о замене авиабилетов – обычно покупка у лоукостеров не предусматривает возможность возврата. Сделают ли исключение в связи с непредвиденной ситуацией и переносом Евро – тот еще вопрос. Чуть проще должно быть с бронированием жилья – в большинстве случаев проблем с возвратом возникнуть не должно. Однако бывают и случаи, когда отмена бронирования невозможна.

Возможно, часть фанатов в итоге посетит этим летом города, где должно было пройти Евро, только чемпионата Европы там не будет. Но и тут нужно посмотреть, что скажет коронавирус.