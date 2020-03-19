Другое

Румын согласен заключить полноценный контракт.

Полузащитник Рейнджерс Янис Хаджи, контракт которого принадлежит Генку, может остаться в Шотландии на постоянной основе, утверждает Glasgow Times.

Напомним, румынский футболист перешел в стан команды Джеррарда в январе, уже забив три гола в десяти поединках.

По данным источника, клуб впечатлен игрой хавбека, и теперь намерен оформить полноценный трансфер, да и сам Хаджи согласен остаться в Глазго.

Тем не менее, ранее сообщалось, что полузащитник в летнее трансферное окно будет настаивать на возвращение в Генк и последующий переход в Лацио.