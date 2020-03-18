В Европе только две страны не остановили национальные чемпионаты

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Общее количество зараженных в странах, где продолжаются футбольные первенства — 149 человек.

В понедельник, 16 марта, на европейском континенте было шесть национальных чемпионатов, которые не объявляли о приостановке турниров.

За двое суток ситуация изменилась. За это время "на паузу" нажали украинская Премьер-лига, чемпионат Венгрии, а также российская Премьер-лига и сербская Суперлига, о чем сообщают их пресс-службы.

На данный момент лишь два высших дивизиона в Европе не останавливали розыгрыш, по крайне мере пока что. Речь идет о турецкой Суперлиге и белорусской Высшей лиге.

В Турции официальное количество зараженных, по состоянию на 18 марта, приравнивается к 98 (один случай летальный). В Беларуси зафиксировано 51 случай заболевания коронавирусом, из которых пятерых пациентов полностью вылечили.