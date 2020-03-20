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Бывший защитник Динамо Тамаш Кадар прокомментировал переход в Шаньдун Лунэн.

Тамаш Кадар в ближайшее время должен отправиться в расположение новой команды.

"Необходимые документы в скором времени будут готовы. Ввиду того, что аэропорты не закрыты, скоро отправлюсь в Китай, но буду там на карантине".

"Если в течение двух недель все будет хорошо, приступлю к тренировкам с командой. Это нормальная процедура по отношению ко всем иностранцам".

"Чемпионат стартует примерно через месяц. С нетерпением жду знакомства с моими новыми партнерами", — приводит слова Тамаша Кадара Csakfoci.

Ранее сообщалось, что Шаньдун Лунэн заплатил за Кадара три миллиона евро.