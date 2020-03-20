Бывший защитник Динамо Тамаш Кадар прокомментировал переход в Шаньдун Лунэн.
ТАМАШ КАДАР, ФОТО: ФК ДИНАМО
20 марта 2020, 18:58
Тамаш Кадар в ближайшее время должен отправиться в расположение новой команды.
"Необходимые документы в скором времени будут готовы. Ввиду того, что аэропорты не закрыты, скоро отправлюсь в Китай, но буду там на карантине".
"Если в течение двух недель все будет хорошо, приступлю к тренировкам с командой. Это нормальная процедура по отношению ко всем иностранцам".
"Чемпионат стартует примерно через месяц. С нетерпением жду знакомства с моими новыми партнерами", — приводит слова Тамаша Кадара Csakfoci.
Ранее сообщалось, что Шаньдун Лунэн заплатил за Кадара три миллиона евро.