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Ничьей завершился первый тур чемпионата Беларуси.

Динамо Брест на своем поле принимал Смолевичи – новичка чемпионата.

Поединок, в котором Артем Милевский и Александр Нойок вышли в стартовом составе, завершился ничьей – 1:1.

Отметим, что другой украинец Евгений Хачериди не попал в заявку на игру.

Динамо Брест – Смолевичи 1:1

Голы: Кики, 69 – Мухамедов, 55

Динамо Брест: Павлюченко, Веретило (к) (84', Юзепчук), Кики, Павловец, Печенин, Нойок (75', Быков), Кисляк, Милевский, Савицкий, Гордейчук (59', Лаптев), Бакай

Запасные: Игнатович, Быков, Кривец, Витус, Шевченко, Юзепчук, Лаптев.

Смолевичи: Фильцов, Жевнеров, Макаров, Барсуков, Мухамедов, Верас, Ращеня, Котов, Бутаревич, Турик (Вакулич, 76'), Алибеков.

Запасные: Гомелько, Лазовский, Вакулич, Василенок, Александрович, Щегрикович, Садовский.

Предупреждения: Барсуков, Кисляк, Нойок , Бакай, Турик, Ращеня, Фильцов.

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