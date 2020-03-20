Ничьей завершился первый тур чемпионата Беларуси.
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ, ФОТО: ФК ДИНАМО-БРЕСТ
20 марта 2020, 19:24
Динамо Брест на своем поле принимал Смолевичи – новичка чемпионата.
Поединок, в котором Артем Милевский и Александр Нойок вышли в стартовом составе, завершился ничьей – 1:1.
Отметим, что другой украинец Евгений Хачериди не попал в заявку на игру.
Динамо Брест – Смолевичи 1:1
Голы: Кики, 69 – Мухамедов, 55
Динамо Брест: Павлюченко, Веретило (к) (84', Юзепчук), Кики, Павловец, Печенин, Нойок (75', Быков), Кисляк, Милевский, Савицкий, Гордейчук (59', Лаптев), Бакай
Запасные: Игнатович, Быков, Кривец, Витус, Шевченко, Юзепчук, Лаптев.
Смолевичи: Фильцов, Жевнеров, Макаров, Барсуков, Мухамедов, Верас, Ращеня, Котов, Бутаревич, Турик (Вакулич, 76'), Алибеков.
Запасные: Гомелько, Лазовский, Вакулич, Василенок, Александрович, Щегрикович, Садовский.
Предупреждения: Барсуков, Кисляк, Нойок , Бакай, Турик, Ращеня, Фильцов.
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