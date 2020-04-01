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Football.ua предлагает ознакомиться с тем, как в Европе играли в футбол в два самых кризисных периода истории XX века.

Пандемия Covid-19 парализовала не только большой спорт, но и много других сфер деятельности человека. На сегодняшний день в мире еще есть страны, которые не столкнулись с коронавирусом и вместе с футболом там продолжают функционировать другие сферы деятельности. Однако, впервые в истории на территории Европы одновременно остановились все футбольные соревнования.

Во время других пандемий, таких как птичий и свиной грипп, Старый Свет не был так парализован как сейчас. Помимо вирусных эпидемий, кризисные в футболе времена вызывали войны, будь то локальные или полномасштабные. Самые кровавые – это Первая и Вторая мировая. Тем не менее, в те времена в футбол продолжали играть даже в тех странах, в которых проходили военные действия.

Football.ua предлагает ознакомиться с тем, как в Европе играли в футбол в два самых кризисных периода истории XX века.

Первая мировая война (1914-1918)

В начале XX века футбол уже был достаточно популярным видом спорта, однако не в каждой европейской стране он существовал на профессиональном уровне. Основным плацдармом боевых действий во время Первой мировой была Европа. На тот момент в уже 19 государствах проходили регулярные национальные чемпионаты: Англия, Шотландия, Ирландия, Исландия, Швеция, Дания, Польша, Германия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария, Австрия, Венгрия, Румыния, Италия, Мальта, Греция и Российская империя. В Испании на тот момент проводился лишь национальный кубок. Внушаемое большинство клубов и национальных лиг еще даже не носило профессиональный статус. Впрочем, не нужно забывать, что на тот момент футбол был далеко не тем видом деятельности, на котором можно было зарабатывать колоссальные суммы денег. Турниры УЕФА начали проводиться лишь в 1955, а первый чемпионат мира ФИФА был сыгран в 1930-м. То есть, в 1910-е футбол был во многом лишь развлечением.

Первая мировая началась 28 июля 1914-го в Сараево (ныне Босния и Герцеговина). В футболе это был период так называемого межсезонья и не все понимали, что события на Балканах — это начало масштабной войны, а потому не все лиги уходили на перерыв. В Польше, Российской империи и Испании соревнования проводились по системе весна-осень. Поляки из-за войны не успели доиграть сезон-1914 и вернулись к футболу в 1920-м. Кубок Испании не останавливался на протяжении всей войны.

Для Российской империи сезон-1914 должен был стать третьим футбольным розыгрышем. В 1912-м чемпионом стала сборная Санкт-Петербурга. В 1913-м победила сборная Одессы, но в ходе "регламентных" разбирательств с одесситов было снято чемпионство, а сезон был признан "без победителя". Кампания-1914 началась, но не закончилась. Во время Первой мировой профессиональный футбол в стране остановился. Чемпионат Российской империи больше не проводился никогда, так как через несколько лет империя "пала".

Сезон-1914/15 не сумели начать Германия, Бельгия, Венгрия и Греция. А по ходу сезона свои турниры остановили также Италия и Дания. В Нидерландах был остановлен розыгрыш одной из региональных лиг, но остальные дивизионы играли согласно графику. Германия, Бельгия, Италия и Греция в период войны в футбол больше не играли и вернулись к своим чемпионатам уже в 1919-м. Венгры не сыграли сезон-15/16, но восстановили первенство в сезоне-16/17 и стабильно играли до окончания войны.

После лета 1915-го в футбольной Европе ситуация не сильно изменилась. Не сумевшая закончить прошлую кампанию Дания — сыграла полноценный следующий сезон-1915/16. Англия, Мальта не начинали кампанию-1915/16. В Ирландии сезон начался, однако был прерван. Англичане и ирландцы больше не играли в футбол вплоть до окончания военных действий. В то же время шотландцы не останавливали свой чемпионат. Румыны сыграли сезон-15/16, а шведы еще и сезон-16/17, но дальше они чемпионаты не проводили вплоть до начала мирного времени на континенте. Мальтийцы пропустили лишь сезон-15/16, однако в обычном режиме уже играли в сезоне-16/17 и так вплоть до конца войны.

В остальных европейских чемпионатах футбол был способом отвлечения в неспокойное время. Да и откровенно говоря, не все страны Старого Света были задействованы в войне. Особенно остров Исландия. Во время Первой мировой в восьми странах (Шотландия, Исландия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Австрия, Швейцария и Испания) футбольные соревнования проводились фактически без остановок.

В те времена некоторые страны уже имели свои национальные сборные по футболу. Единственным официальным турниром, где они могли играть, были Олимпийские игры. В 1916-м Олимпиада должна была состояться в Берлине, однако была отменена из-за войны. Тем не менее, даже в условиях войны многие сборные проводили между собой товарищеские поединки на территории Европы.

Помимо официальных турниров, о которых существуют хотя бы сведения, во время и Первой, и Второй мировой, в футбол играли даже фронтовики. В такие тяжелые времена даже рядовой солдат хотел отвлечь себя футболом. К примеру, Manchester Guardian поведал о так называемом Рождественском перемирии на фронте, которое по легенде произошло в бельгийском городе Ипр. "Один из офицеров встретил баварца, они вместе курили, стоя на нейтральной территории. Затем из окопов вылезли еще несколько человек. Они стояли и разговаривали, а потом провели футбольный матч — играли консервной банкой". Таких легенд немало. Вполне вероятно, что большинство из них выдумка, однако дыма без огня не бывает. Даже солдаты, которые воюют по разные стороны баррикад, могут на миг устроить перемирие без указаний высшего командования. Во многих городах в разный период времени были установлены мемориалы в память об описанных выше событиях.

Первая мировая война закончилась в 1918-м. Спустя несколько лет на территории Европы все больше и больше стран начали проводить футбольные соревнования на профессиональном уровне.

Вторая мировая война (1939-1945)

По сравнению с Первой мировой, Вторая мировая война задела значительно больше стран, где к тому моменту уже существовал профессиональный и полупрофессиональный футбол. В 1930-м году был проведен первый в истории Чемпионат мира среди национальных команд, который выиграла сборная Уругвая. Уже тогда ФИФА приняла решение о проведении мировых первенств раз в четыре года. Турниры 1934-го и 1938-го были проведены как и полагается, а вот форумы 1942-го и 1946-го ФИФА проводить не стала по понятным причинам. Таким образом, сборная Италии (выигравшая ЧМ-34 и ЧМ-38) владела Кубком мира на протяжении 16 лет, до 1950-го. Именно в 1950-м был проведен первый турнир после войны, где новым-старым чемпионом мира стала сборная Уругвая.

В Европе к 1938 году вовсю игрались национальные первенства, однако официальных международных турниров еще не было, как и организации УЕФА, которая была основана лишь в 1955-м. Тем не менее, в Старом Свете клубы и страны своими силами начали организовывать международные соревнования, которые носили по большей мере товарищеский характер. На клубном уровне самым масштабным турниром был Кубок Митропы, основанный в 1927-м. Изначально в турнире принимали участия клубы из Чехословакии, Австрии, Венгрии и Югославии. В первом розыгрыше победителем стала пражская Спарта. Позже в турнире стали принимать участия клубы из Италии, Швейцарии и Румынии. Турнир 1939-го еще был сыгран. Турнир 1940-го начался, однако после сыгранных четвертьфиналов и полуфиналов, финалисты Рапид Бухарест и Ференцварош так и не определили победителя из-за начала масштабных военных действий на континенте. Кубок Митропы “взял паузу” к 1951-му. Помимо этого турнира, в Европе также проводились некоторые региональные международные клубные соревнования, которые в большинстве своем не были регулярными даже до войны, а с началом кризисного времени вовсе ушли в забытье.

Национальные сборные в Европе между собой также играли. На континенте существовало немало региональных дружественных турниров среди сборных, которые в какой-то мере являлись подготовкой к Чемпионатам мира и Олимпийским играм. Самыми масштабными турнирами были Центральный европейский кубок и Балканский кубок.

Центральный европейский кубок был основан в 1927-м. До начала Второй мировой было сыграно три турнира, где несменяемыми участниками были сборные Италии, Австрии, Чехословакии, Венгрии и Швейцарии. В четвертом по счету турнире участие принимали все те же пять сборных. Турнир начался в 1936-м и должен был завершиться в конце 1938-го, но немецкое вторжение в Австрию заставило организаторов турнира прервать соревнование. Победитель так и не был определен. В следующий раз Центральный европейский кубок был проведен в 1948-м.

Кубок Балкан дебютировал в 1929-м. В довоенный период участие в турнире принимало пять сборных (Румыния, Югославия, Греция, Болгария и один раз Турция). В 1936-м, за три года до начала Второй мировой, был сыгран последний довоенный турнир, так как в балканском регионе начался политический кризис. Таким образом, Кубок Балкан в следующий раз увидел свет лишь в 1946-м.

В 1937-м в Европе проводились внутренние независимые национальные турниры в 37 государствах. В 1938-м Германия захватила Австрию и австрийский чемпионат вошел в состав Гаулиги, став региональным турниром в составе Германии. Через год похожий трюк немцы совершили с Польшей. В период существования фашисткой Германии, в состав Гаулиги в разное время входило 16 различных региональных лиг, представляющих регионы, которые находились в составе Германии. Победители каждого региона Гаулиги выходили в финальную часть, где и определялся чемпион Германии. Во время Второй мировой Гаулига благополучно проводила турнир за турниром, вплоть до сезона-1944/45. Та кампания успела стартовать, но в апреле 45-го была прервана, так как на территории Германии начались активные боевые действия, которые привели к окончательной капитуляции фашистского режима. 1-го сентября 1945-го, за день до официального завершения Второй мировой войны, был сыгран матч первого тура национального чемпионата уже независимой Австрии. Весной 1946-го собственный футбольный чемпионат вернули к “жизни” и поляки. В поверженной Германии в 1945-м стартовал новый чемпионат – Оберлига, ставшая предшественником созданной в 1963-м Бундеслиги.

Вторая мировая война стала крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. Военные действия проводились фактически в каждом уголке планеты. Тем не менее были и те государства, которых война не задела вовсе. В Европе нейтралитет сохраняли Андорра, Ирландия, Испания, Лихтенштейн, Монако, Португалия, Сан-Марино, Швейцария и Швеция. Соответственно, в странах где существовали национальные футбольные турниры, во время войны они не прекращались.

В чемпионатах Албании, Франции и Шотландии сезон-1938/39 стал последним. Англия и Норвегия успели начать сезон-1939/40, но остановили свои чемпионаты спустя несколько туров. Уэльс, Люксембург, Мальта, Ирландия и Югославия успели доиграть тот сезон, определив своих чемпионов в 1940-м, после чего прекратили регулярные розыгрыши. Киприоты и румыны успели даже провести чемпионаты в сезоне-1940/41, после чего ушли “на перерыв”. В СССР национальный чемпионат 1941-го года начался, но был остановлен 24 июля. Следующие розыгрыши вышеупомянутых национальных турниров состоялись уже после окончания войны.

На территории Европы также было много стран, которые продолжали проводить внутренние чемпионаты даже в условиях войны. В период с 1939-го по 1945-й беспрерывно в футбол играли на официальном уровне в Болгарии, Дании, Венгрии, Исландии, Турции. На территории Чехословакии в 1939-м было создано два немецких протектората (Богемия и Моравия, Словакия). И даже во время войны на этих территориях также футбол не ставили “на паузу”, несмотря на политическое расчленение Чехословакии. Там проводились “независимые” чемпионаты: Богемии и Моравии, а также Словакии. В 1945-м протектораты исчезли, Чехословакия вернулась к независимому существованию и прежней системе чемпионата.

В Нидерландах, Финляндии, Бельгии, Италии и Греции также не хотели прекращать играть в футбол на официальном уровне и до поры до времени у них это выходило. Финны вынуждены были прерваться от игры в футбол лишь в 1943-м, когда их страна находилась в условиях полноценной войны. Нидерландцы не сумели сыграть лишь сезон-1944/45, так как их государство было в непосредственной близости возле Германии, которая в тот период близилась к своей капитуляции. Союзники фашистской Германии итальянцы проводили Серию А вплоть до сезона-1942/43, но затем ушли на двухлетнюю паузу и вернулись к футболу уже в 1945-м. Бельгийцы отменили регулярные чемпионаты в сезонах-1939/40 и 1940/41, но затем на их территориях наступила более менее спокойная ситуация и национальные турниры вновь стали функционировать. Впрочем, местному футболу опять пришлось уйти “в отпуск” в сезоне-1944/45, чтобы через год вернуться. В свою очередь, в Греции футбол также как и в Бельгии, то был, то не был. Грекам пришлось ставить “на паузу” сезоны-1941/42, 43/44, 44/45.

Как мы видим, футбол имел место быть даже в странах, которые были плацдармом самых ожесточенных боевых действий. Иногда проводились неформальные региональные турниры или обычные поединки. На территории Советского союза не прекращали играть любительские чемпионаты в таких республиках как Эстония, Литва, Латвия. На территории современной Украины проходило немало поединков между местными жителями и оккупантами. Многие вспомнят так называемый “Матч смерти” на стадионе Старт в Киеве. Существует множество версий, относительно правдивости этой истории или вообще ее существования. Тем не менее, даже в таких тяжелых условиях люди все равно играли в футбол и находили поводы для радости.

Вадим Адаменко, Football.ua