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Главный тренер сборной Бельгии — о переносе чемпионата Европы на 2021-й год.

Роберто Мартинес не знает, что будет через год, а также рассказал об амбициях.

"У меня нет хрустального шара, я не знаю, что произойдет через 12 месяцев. Мы нацелены на июнь, надеюсь, сможем провести два товарищеских матча".

"В сентябре стартует Лига наций. Наши амбиции – не понижать планку. Мы продолжим работать над прогрессом, мы не должны ронять установленную планку", — приводит слова Роберто Мартинеса Sporza.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенес матчи Лиги наций, отбора к ЧМ-2022 и плей-офф Евро.

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