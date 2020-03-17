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Предстоящие турниры пройдут в другое время из-за коронавируса.

Во вторник, 17 марта, УЕФА принял важные решения касательно переноса футбольных матчей из-за угрозы коронавируса, сообщил официальный сайт УАФ.

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Таким образом, союз утвердил следующие решения:

- запланированные на март матчи плей-офф Евро-2020 будут перенесены на июнь текущего года (срок может измениться)

- отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, запланированные на июнь 2021, будут перенесены на другие даты;

- финал четырех Лиги наций-2020/2021, Евро-2021 (U-21) и женское Евро-2021, которые должны были состояться в июне и июле 2021 года будут сыграны в другие даты;

- клубы будут обязаны отпускать своих игроков на все матчи сборных, которые пройдут в новые даты.

- если позволит ситуация, будут приложены максимальные усилия для завершения всех игр в национальных турнирах и европейских кубках до 30 июня 2020 года;

- национальные лиги будут проводить матчи посреди недели, а поединки европейских кубков пройдут в выходные дни;

- даты отборочных раундов европейских кубков в сезоне-2020/2021 будут определены в зависимости от завершения сезона-2019/2020.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса ФИФА перенесла старт отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке и разрешила клубам не отпускать игроков в сборные, пока COVID-19 не отступит.

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