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Полузащитник Шаньдун Лунэн пройдет курс лечения и надеется как можно скорее вернуться на поле.

Маруан Феллаини — первый игрок из чемпионата Китая, у кого коронавирус. Бельгиец подтвердил, что заразился COVID-19.

"Я прошел тест на коронавирус, результат положительный. Спасибо медикам и клуб за их заботу, за их внимание".

"Я пройду курс лечения и надеюсь вернуться на поле как можно скорее. Пожалуйста, берегите себя", — написал 32-летний футболист на своей странице в Twitter.

За все время Феллаини провел 34 матча за Шандунь Лунэнь и забил 13 голов.

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