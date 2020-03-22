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Полузащитник Шаньдун Лунэн Маруан Феллаини заразился вирусом.

Маруан Феллаини сдал позитивный тест на COVID-19, сообщает Goal.com.

32-летний футболист – первый из чемпионата Китая, у кого выявлен коронавирус.

По прилету в Китай Феллаини встречали люди в защитных костюмах, которые померили ему температуру, после чего был выявлен коронавирус.

На данный момент чемпионат Китая, как и практически все лиги, приостановлен из-за вируса.

Напомним, что Феллаини выступал за сборную Бельгии (87 матчей, 18 голов) Стандард (84, 11), Эвертон (177, 33), Манчестер Юнайтед (177, 22) и Шандунь Лунэнь (34, 13).

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